Средняя общая компенсация ИТ-специалист в Reddit составляет от $177K до $243K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Reddit. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя общая компенсация

$192K - $228K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$177K$192K$228K$243K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Логотип Reddit

$20K

График вестинга

100%

ГОД 1

В Reddit Акции/долевое участие подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (100.00% ежегодно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Часто задаваемые вопросы

El paquete salarial más alto reportado para un ИТ-специалист en Reddit está en una compensación total anual de $242,650. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Reddit para el puesto de ИТ-специалист es $177,240.

