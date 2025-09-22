Каталог компаний
Reddit Специалист по данным Зарплаты

Компенсация Специалист по данным in United States в Reddit составляет от $177K за year для IC1 до $363K за year для IC5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $253K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Reddit. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
IC1
Data Scientist I
$177K
$163K
$14.8K
$0
IC2
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Data Scientist III
$206K
$166K
$37.7K
$2.5K
IC4
Senior Data Scientist
$268K
$195K
$72.3K
$0
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

100%

ГОД 1

В Reddit Акции/долевое участие подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (100.00% ежегодно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Специалист по данным at Reddit in United States sits at a yearly total compensation of $380,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Специалист по данным role in United States is $251,000.

Другие ресурсы