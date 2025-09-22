Каталог компаний
Reddit
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Аналитик данных

  • Все зарплаты Аналитик данных

Reddit Аналитик данных Зарплаты

Средняя общая компенсация Аналитик данных in United States в Reddit составляет от $214K до $298K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Reddit. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя общая компенсация

$229K - $270K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$214K$229K$270K$298K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 2 еще Аналитик данных заявок в Reddit чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Логотип Reddit

$20K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.


График вестинга

100%

ГОД 1

В Reddit Акции/долевое участие подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (100.00% ежегодно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Аналитик данных предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в Reddit in United States составляет $297,943 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Reddit для позиции Аналитик данных in United States составляет $213,908.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Reddit не найдены

Похожие компании

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Все компании ➜

Другие ресурсы