Каталог компаний
Reddit
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Reddit Зарплаты

Зарплата Reddit варьируется от $125,899 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $874,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Reddit. Последнее обновление: 8/29/2025

Логотип Reddit

$20K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Специалист по данным
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Продуктовый дизайнер
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX-дизайнер

Менеджер по разработке ПО
Median $515K
Продажи
IC3 $176K
IC4 $175K
Менеджер по работе с данными
Median $450K
UX-исследователь
Median $260K
Финансовый аналитик
Median $140K
Менеджер проектов
Median $145K
Рекрутер
Median $145K
Бухгалтер
Median $154K

Технический бухгалтер

Аналитик данных
$250K
ИТ-специалист
$210K
Менеджер программ
$201K
Аналитик кибербезопасности
$222K
Архитектор решений
$147K

Архитектор данных

Технический менеджер программ
$176K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

100%

ГОД 1

В Reddit Акции/долевое участие подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (100.00% ежегодно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Reddit — Инженер-программист at the IC6 level с годовой общей компенсацией $874,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Reddit составляет $235,959.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Reddit не найдены

Похожие компании

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Все компании ➜

Другие ресурсы