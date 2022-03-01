Reckitt Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат Reckitt варьируется от $14,462 в общей компенсации в год для Специалист по информационным технологиям на нижнем конце до $492,450 для Продажи на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Reckitt. Последнее обновление: 8/21/2025

$160K

Маркетинг
Median $161K
Бухгалтер
$127K
Бизнес-аналитик
$20.2K

Аналитик данных
$33.1K
Финансовый аналитик
$28.1K
Специалист по информационным технологиям
$14.5K
Консультант по управлению
$85.4K
Инженер-механик
$187K
Менеджер по продукту
$114K
Руководитель проекта
$31.9K
Продажи
$492K
Инженер-программист
$161K
Архитектор решений
$102K
Технический руководитель программы
$93.2K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Reckitt, — это Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $492,450. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Reckitt, составляет $97,799.

