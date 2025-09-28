Каталог компаний
realtor.com
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

realtor.com Инженер-программист Зарплаты

Компенсация Инженер-программист in United States в realtor.com составляет от $111K за year для T1 до $255K за year для T6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $195K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах realtor.com. Последнее обновление: 9/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
T1
Software Engineer 1(Начальный уровень)
$111K
$109K
$147
$2K
T2
Software Engineer 2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
Senior Software Engineer
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
Staff Software Engineer
$223K
$173K
$26K
$24.2K
$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в realtor.com?

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в realtor.com in United States составляет $349,249 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в realtor.com для позиции Инженер-программист in United States составляет $185,800.

