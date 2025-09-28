Компенсация Инженер-программист in United States в realtor.com составляет от $111K за year для T1 до $255K за year для T6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $195K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах realtor.com. Последнее обновление: 9/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
