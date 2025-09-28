Компенсация Продуктовый менеджер in United States в realtor.com составляет от $247K за year для T3 до $294K за year для T7. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $285K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах realtor.com. Последнее обновление: 9/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***