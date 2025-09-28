Каталог компаний
realtor.com
  • Зарплаты
  • Продуктовый менеджер

  • Все зарплаты Продуктовый менеджер

realtor.com Продуктовый менеджер Зарплаты

Компенсация Продуктовый менеджер in United States в realtor.com составляет от $247K за year для T3 до $294K за year для T7. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $285K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах realtor.com. Последнее обновление: 9/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
T2
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Product Manager
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
Senior Product Manager
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
Lead Product Manager
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продуктовый менеджер в realtor.com in United States составляет $360,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в realtor.com для позиции Продуктовый менеджер in United States составляет $227,333.

Другие ресурсы