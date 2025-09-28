Каталог компаний
realtor.com
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Специалист по данным

  • Все зарплаты Специалист по данным

realtor.com Специалист по данным Зарплаты

Компенсация Специалист по данным in United States в realtor.com составляет от $141K за year для T2 до $196K за year для T5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $181K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах realtor.com. Последнее обновление: 9/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
T1
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Посмотреть 3 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные
Какие карьерные уровни в realtor.com?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Специалист по данным предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Специалист по данным at realtor.com in United States sits at a yearly total compensation of $243,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at realtor.com for the Специалист по данным role in United States is $167,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в realtor.com не найдены

Похожие компании

  • Move
  • Bungalow
  • Zumper
  • Flyhomes
  • HouseCanary
  • Все компании ➜

Другие ресурсы