Компенсация Специалист по данным in United States в realtor.com составляет от $141K за year для T2 до $196K за year для T5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $181K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах realtor.com. Последнее обновление: 9/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
