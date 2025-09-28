Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Australia в REA Group составляет A$205K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах REA Group. Последнее обновление: 9/28/2025

Медианный пакет
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
Общая сумма в год
A$205K
Уровень
Lead Developer
Оклад
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
Бонус
A$16.5K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в REA Group?

A$249K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в REA Group in Australia составляет A$335,240 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в REA Group для позиции Менеджер по разработке ПО in Australia составляет A$192,062.

