REA Group
REA Group Зарплаты

Диапазон зарплат REA Group варьируется от $76,389 в общей компенсации в год для Дизайнер продукта на нижнем конце до $144,619 для Архитектор решений на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. REA Group. Последнее обновление: 8/24/2025

$160K

Инженер-программист
Median $106K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Инженер данных

Менеджер по продукту
Median $127K
Дизайнер продукта
Median $76.4K

Руководитель отдела разработки
Median $131K
Аналитик данных
$100K
Специалист по данным
$119K
Архитектор решений
$145K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos REA Group er Архитектор решений med en årlig total kompensasjon på $144,619.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos REA Group er $119,100.

