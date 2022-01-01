Каталог компаний
RBC
АрБиСи Зарплаты

Зарплата RBC варьируется от $36,123 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $201,000 для Руководитель аппарата в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников АрБиСи. Последнее обновление: 10/24/2025

Инженер-программист
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS-инженер

Фронтенд-разработчик

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Сетевой инженер

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

DevOps-инженер

Инженер надёжности сайта

Бизнес-аналитик
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Продуктовый менеджер
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Специалист по данным
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Финансовый аналитик
Median $64.3K

Risk Analyst

Продуктовый дизайнер
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX-дизайнер

Менеджер по разработке ПО
Median $127K
Аналитик данных
Median $57.7K
Менеджер проектов
Median $71.1K
Инвестиционный банкир
Median $75.1K
Архитектор решений
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX-исследователь
Median $86.7K
Актуарий
Median $68.7K
Бухгалтер
Median $71K
Бизнес-операции
Median $51.1K
Обслуживание клиентов
Median $38K
Маркетинг
Median $101K
Продажи
Median $36.1K
Менеджер программ
Median $138K
Менеджер бизнес-операций
Median $99K
Технический менеджер программ
Median $100K
Менеджер по работе с данными
Median $82.1K
Административный помощник
$38.3K
Развитие бизнеса
$44.7K
Руководитель аппарата
$201K
Корпоративное развитие
$110K
Графический дизайнер
$48.9K
Управление персоналом
$200K
Юридический отдел
$56.8K
Консультант по управлению
$44.4K
Маркетинговые операции
Median $69.5K
Менеджер по партнерству
$113K
Менеджер продуктового дизайна
$164K
Технический писатель
$45.2K
Общее вознаграждение
$95.6K
Венчурный капиталист
$121K
Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В RBC Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в RBC — Руководитель аппарата at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $201,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в RBC составляет $79,163.

Другие ресурсы