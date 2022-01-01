Razorpay Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат Razorpay варьируется от $4,880 в общей компенсации в год для Операционный маркетинг на нижнем конце до $200,862 для Архитектор решений на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Razorpay. Последнее обновление: 8/24/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Фронтенд-инженер

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

DevOps-инженер

Руководитель отдела разработки
Median $101K
Менеджер по продукту
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Дизайнер продукта
Median $44.8K

UX-дизайнер

Бизнес-аналитик
Median $22.8K
Специалист по данным
Median $33.9K
Технический руководитель программы
Median $58.2K
Развитие бизнеса
$73.2K
Аналитик данных
$14K
Руководитель отдела науки о данных
$194K
Отдел кадров
$76.3K
Консультант по управлению
$63.8K
Маркетинг
$33.6K
Операционный маркетинг
$4.9K
Руководитель дизайна продукта
$67.4K
Менеджер программы
$29.6K
Руководитель проекта
$24.5K
Продажи
$141K
Архитектор решений
$201K
Технический писатель
$29.4K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Razorpay RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

7 years post-termination exercise window.

FAQ

Другие ресурсы