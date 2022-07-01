Каталог компаний
Raya
Raya Зарплаты

Зарплата Raya варьируется от $4,534 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $190,950 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Raya. Последнее обновление: 9/17/2025

$160K

Инженер-программист
Median $175K
Бизнес-аналитик
$4.5K
Специалист по данным
$11.9K

Продуктовый менеджер
$191K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Raya — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $190,950. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Raya составляет $93,470.

Другие ресурсы