Rapyd
Rapyd Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in United Arab Emirates в Rapyd составляет AED 441K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Rapyd. Последнее обновление: 10/27/2025

Медианный пакет
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Общая сумма в год
AED 441K
Уровень
Backend Developer
Оклад
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Бонус
AED 0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
5 Лет
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Rapyd in United Arab Emirates составляет AED 516,795 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Rapyd для позиции Инженер-программист in United Arab Emirates составляет AED 431,998.

