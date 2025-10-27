Каталог компаний
RAPP
RAPP Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in United States в RAPP составляет $90K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах RAPP. Последнее обновление: 10/27/2025

Медианный пакет
company icon
RAPP
Software Engineer
Chicago, IL
Общая сумма в год
$90K
Уровень
L1
Оклад
$90K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
0 Лет
Какие карьерные уровни в RAPP?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в RAPP in United States составляет $145,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в RAPP для позиции Инженер-программист in United States составляет $90,000.

