Каталог компаний
Ramp
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Ramp Зарплаты

Зарплата Ramp варьируется от $76,380 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $595,400 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Ramp. Последнее обновление: 10/25/2025

Ramp logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Инженер-программист
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Фронтенд-разработчик

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Продуктовый дизайнер
Median $189K

UX-дизайнер

Веб-дизайнер

Рекрутер
Median $135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Продуктовый менеджер
Median $275K
Маркетинг
Median $200K

Менеджер по продуктовому маркетингу

Бизнес-операции
$149K
Бизнес-аналитик
$261K
Обслуживание клиентов
$76.4K
Специалист по данным
$161K
Управление персоналом
$333K
Продажи
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Менеджер по разработке ПО
$269K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Ramp Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Ramp — Инженер-программист at the Staff Software Engineer level с годовой общей компенсацией $595,400. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ramp составляет $259,416.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Ramp не найдены

Похожие компании

  • Citadel
  • Brex
  • Two Sigma
  • Chime
  • Old Mission
  • Все компании ➜

Другие ресурсы