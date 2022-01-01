Справочник компаний
Rally Health Зарплаты

Диапазон зарплат Rally Health варьируется от $89,445 в общей компенсации в год для Отдел кадров на нижнем конце до $321,300 для Специалист по данным на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Rally Health. Последнее обновление: 8/20/2025

$160K

Специалист по данным
$321K
Отдел кадров
$89.4K
Дизайнер продукта
Median $153K

Менеджер по продукту
Median $210K
Рекрутер
$156K
Руководитель отдела разработки
Median $305K
Технический руководитель программы
$219K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Rally Health Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Rally Health, — это Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $321,300. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Rally Health, составляет $210,000.

