Raksul
Raksul Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in India в Raksul составляет ₹3.02M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Raksul. Последнее обновление: 11/4/2025

Медианный пакет
company icon
Raksul
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹3.02M
Уровень
L3
Оклад
₹2.79M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹229K
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Raksul?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Raksul in India составляет ₹6,679,487 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Raksul для позиции Программный инженер in India составляет ₹2,787,960.

