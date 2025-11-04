Каталог компаний
Raksul
Raksul Продукт-менеджер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Продукт-менеджер in Japan в Raksul составляет ¥10.76M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Raksul. Последнее обновление: 11/4/2025

Медианный пакет
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Общая сумма в год
¥10.76M
Уровень
G4
Оклад
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Бонус
¥0
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Raksul?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Raksul in Japan составляет ¥12,700,575 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Raksul для позиции Продукт-менеджер in Japan составляет ¥10,757,930.

