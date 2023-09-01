Каталог компаний
Raisin
Raisin Зарплаты

Зарплата Raisin варьируется от $60,022 общей компенсации в год для Cybersecurity Analyst в нижнем диапазоне до $110,546 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Raisin. Последнее обновление: 10/24/2025

Инженер-программист
Median $91.3K
Продуктовый менеджер
Median $83.7K
Менеджер по разработке ПО
Median $111K

Cybersecurity Analyst
$60K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Raisin — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $110,546. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Raisin составляет $87,521.

