Rain Зарплаты

Зарплата Rain варьируется от $48,240 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $128,342 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Rain. Последнее обновление: 9/17/2025

$160K

Руководитель аппарата
$118K
Инженер-программист
$48.2K
Менеджер по разработке ПО
$128K

Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Rain — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $128,342. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Rain составляет $117,600.

