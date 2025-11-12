Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Full-Stack разработчик in Brazil в Radix составляет R$126K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Radix. Последнее обновление: 11/12/2025

Медианный пакет
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Общая сумма в год
R$126K
Уровень
Senior
Оклад
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
8 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Full-Stack разработчик в Radix in Brazil составляет R$228,092 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Radix для позиции Full-Stack разработчик in Brazil составляет R$125,571.

