Qwant Зарплаты

Зарплата Qwant варьируется от $51,290 общей компенсации в год для Дата-сайентист в нижнем диапазоне до $65,771 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Qwant. Последнее обновление: 11/29/2025

Программный инженер
Median $65.8K
Дата-сайентист
$51.3K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Qwant — Программный инженер с годовой общей компенсацией $65,771. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Qwant составляет $58,530.

