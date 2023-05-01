QVC Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата QVC варьируется от $15,217 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $101,000 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников QVC. Последнее обновление: 11/28/2025

Программный инженер
Median $101K
Бизнес-аналитик
$83.6K
Обслуживание клиентов
$15.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Аналитик данных
$62.6K
Финансовый аналитик
$40.2K
IT-специалист
$46.9K
Рекрутер
$24.1K
Менеджер по разработке ПО
$87K
UX-исследователь
$84.6K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в QVC — Программный инженер с годовой общей компенсацией $101,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в QVC составляет $62,616.

