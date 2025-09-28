Каталог компаний
Qualtrics
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • UX-исследователь

  • Все зарплаты UX-исследователь

Qualtrics UX-исследователь Зарплаты

Компенсация UX-исследователь in United States в Qualtrics составляет $145K за year для L4. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Qualtrics. Последнее обновление: 9/28/2025

Средняя общая компенсация

$139K - $161K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$122K$139K$161K$177K
Типичный диапазон
Возможный диапазон
Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 2 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Qualtrics RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные UX-исследователь предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n UX-исследователь by Qualtrics in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $177,310. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Qualtrics vir die UX-исследователь rol in United States is $122,180.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Qualtrics не найдены

Похожие компании

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Все компании ➜

Другие ресурсы