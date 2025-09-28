Каталог компаний
Компенсация Инженер-программист in United States в Qualtrics составляет от $159K за year для L3 до $510K за year для L7. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $202K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Qualtrics. Последнее обновление: 9/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
Software Engineer I(Начальный уровень)
$159K
$120K
$32.1K
$6.5K
L4
Software Engineer II
$215K
$155K
$50.5K
$9.6K
L5
Software Engineer III
$318K
$188K
$102K
$27K
L6
Software Engineer IV
$362K
$208K
$131K
$23.3K
Посмотреть 2 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

Последние данные о зарплатах
Добавить зарплату

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Экспорт данных
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Qualtrics RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Включенные должности

Предложить новую должность

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Научный сотрудник

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Qualtrics in United States составляет $510,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Qualtrics для позиции Инженер-программист in United States составляет $196,000.

