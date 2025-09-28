Каталог компаний
Qualtrics
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер программ

  • Все зарплаты Менеджер программ

Qualtrics Менеджер программ Зарплаты

Средняя общая компенсация Менеджер программ in United States в Qualtrics составляет от $136K до $186K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Qualtrics. Последнее обновление: 9/28/2025

Средняя общая компенсация

$146K - $176K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$136K$146K$176K$186K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Менеджер программ заявок в Qualtrics чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Qualtrics RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер программ предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер программ в Qualtrics in United States составляет $185,600 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Qualtrics для позиции Менеджер программ in United States составляет $136,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Qualtrics не найдены

Похожие компании

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Все компании ➜

Другие ресурсы