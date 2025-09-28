Каталог компаний
Qualtrics
Qualtrics Аналитик данных Зарплаты

Средняя общая компенсация Аналитик данных in United States в Qualtrics составляет от $64.8K до $94K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Qualtrics. Последнее обновление: 9/28/2025

Средняя общая компенсация

$73.5K - $85.3K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$64.8K$73.5K$85.3K$94K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Qualtrics RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в Qualtrics in United States составляет $94,010 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Qualtrics для позиции Аналитик данных in United States составляет $64,780.

