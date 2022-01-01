Каталог компаний
Qualia
Qualia Зарплаты

Зарплата Qualia варьируется от $55,275 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $256,959 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Qualia. Последнее обновление: 9/18/2025

$160K

Инженер-программист
Median $170K

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $200K
Обслуживание клиентов
$55.3K

Специалист по данным
$118K
Маркетинг
$102K
Рекрутер
Median $155K
Продажи
$85.4K
Менеджер по разработке ПО
$257K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Qualia Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Qualia — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $256,959. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Qualia составляет $136,300.

