Qualcomm Инженер машинного обучения Зарплаты

Компенсация Инженер машинного обучения in United States в Qualcomm составляет от $186K за year для Engineer до $258K за year для Staff Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $200K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Qualcomm. Последнее обновление: 11/12/2025

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Последние данные о зарплатах

​ Фильтр таблицы Подписаться Добавить Добавить зарплату Добавить компенсацию

Компания Местоположение | Дата Название уровня Тег Опыт работы (лет) Общий / В компании Общая компенсация ( USD ) Оклад | Акции (год) | Премия Данные о зарплатах не найдены Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Получать уведомления о новых зарплатах Экспорт данныхПосмотреть вакансии

HR / Рекрутинг? Создайте интерактивное предложение

График вестинга Основной Альтернативный 1 33.3 % ГОД 1 33.3 % ГОД 2 33.3 % ГОД 3 Тип акций RSU В Qualcomm RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга: 33.3 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 33.30 % ежегодно )

33.3 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 16.65 % раз в полгода )

33.3 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 16.65 % раз в полгода ) 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Qualcomm RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

Какой график вестинга в Qualcomm ?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту Подписаться на проверенные Программный инженер предложения . Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше → Введите ваш email Введите ваш email Подписаться Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.