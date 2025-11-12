Каталог компаний
Qualcomm
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-механик

  • Все зарплаты Инженер-механик

Qualcomm Тест-инженер Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Qualcomm. Последнее обновление: 11/12/2025

Нам нужно всего 4 еще Инженер-механик заявок в Qualcomm чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Qualcomm RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.65% раз в полгода)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.65% раз в полгода)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Qualcomm RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-механик предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Тест-инженер в Qualcomm in United States составляет $260,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Qualcomm для позиции Тест-инженер in United States составляет $260,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Qualcomm не найдены

Похожие компании

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Все компании ➜

Другие ресурсы