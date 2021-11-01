Каталог компаний
Qtum
    • О компании

    Qtum is an open-sourced blockchain application platform. Qtum utilizes the UTXO model, solidity smart contracts, and proof-of-stake consensus to support a broad array of industries and use cases.

    https://qtum.org
    Веб-сайт
    2016
    Год основания
    30
    Количество сотрудников
    $1M-$10M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

