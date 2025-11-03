Каталог компаний
Qlik
Qlik Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Canada в Qlik составляет CA$134K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Qlik. Последнее обновление: 11/3/2025

Медианный пакет
Общая сумма в год
CA$134K
Уровень
L3
Оклад
CA$134K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
8 Лет
Какие карьерные уровни в Qlik?
Последние данные о зарплатах
Внести данные

Включенные должности

Предложить новую должность

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Qlik in Canada составляет CA$174,959 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Qlik для позиции Программный инженер in Canada составляет CA$134,115.

Другие ресурсы