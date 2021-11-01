Каталог компаний
Qeexo
Qeexo Зарплаты

Зарплата Qeexo варьируется от $54,812 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $220,890 для Продукт-дизайнер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Qeexo. Последнее обновление: 11/29/2025

Продукт-дизайнер
$221K
Программный инженер
$54.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Qeexo — Продукт-дизайнер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $220,890. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Qeexo составляет $137,851.

Другие ресурсы

