Каталог компаний
QAD
Работаете здесь? Подтвердить компанию

QAD Зарплаты

Зарплата QAD варьируется от $10,961 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $127,251 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников QAD. Последнее обновление: 9/3/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $11K
Продуктовый менеджер
$65.6K
Продажи
$127K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Менеджер по разработке ПО
$62.3K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в QAD — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $127,251. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в QAD составляет $63,944.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в QAD не найдены

Похожие компании

  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • ThoughtWorks
  • Health Catalyst
  • Все компании ➜

Другие ресурсы