Каталог компаний
Purdue University
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Purdue University Зарплаты

Зарплата Purdue University варьируется от $19,900 общей компенсации в год для Административный помощник в нижнем диапазоне до $132,335 для Общее вознаграждение в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Purdue University. Последнее обновление: 9/17/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $72K

Научный сотрудник

Инженер-химик
Median $70K

Инженер-исследователь

Инженер-механик
Median $30K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Административный помощник
$19.9K
Специалист по данным
$119K
Инженер-электрик
$34.3K
Графический дизайнер
$41.4K
Инженер-аппаратчик
$29.9K
Управление персоналом
$47.8K
ИТ-специалист
$39K
Менеджер проектов
$77.6K
Общее вознаграждение
$132K
Доверие и безопасность
$98K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Najbolje plačana pozicija pri Purdue University je Общее вознаграждение at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $132,335. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Purdue University je $41,392.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Purdue University не найдены

Похожие компании

  • SoFi
  • Roblox
  • Apple
  • Lyft
  • Microsoft
  • Все компании ➜

Другие ресурсы