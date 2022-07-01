Каталог компаний
Public.com
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Public.com Зарплаты

Зарплата Public.com варьируется от $152,235 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $169,150 для Продуктовый дизайнер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Public.com. Последнее обновление: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Управление персоналом
$162K
Продуктовый дизайнер
$169K
Инженер-программист
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Public.com — Продуктовый дизайнер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $169,150. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Public.com составляет $161,700.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Public.com не найдены

Похожие компании

  • Yapstone
  • Prosper Marketplace
  • Farmers Insurance
  • Upgrade
  • Credible
  • Все компании ➜

Другие ресурсы