PT Pertamina
PT Pertamina Зарплаты

Зарплата PT Pertamina варьируется от $2,731 общей компенсации в год для Менеджер проектов в нижнем диапазоне до $9,766 для Инженер-механик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников PT Pertamina. Последнее обновление: 10/24/2025

Графический дизайнер
$9.7K
Инженер-механик
$9.8K
Менеджер проектов
$2.7K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в PT Pertamina — Инженер-механик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $9,766. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в PT Pertamina составляет $9,660.

