Средняя общая компенсация Архитектор решений in Canada в PSP Investments составляет от CA$231K до CA$315K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах PSP Investments. Последнее обновление: 12/7/2025

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в PSP Investments in Canada составляет CA$315,029 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в PSP Investments для позиции Архитектор решений in Canada составляет CA$230,840.

