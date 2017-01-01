Каталог компаний
PRS IN VIVO
    • О компании

    PRS IN VIVO is a top research consultancy using behavioral science to drive consumer choice and brand growth in packaging, shopper experience, and new product testing for FMCGs globally.

    prs-invivo-group.com
    Веб-сайт
    1972
    Год основания
    180
    Количество сотрудников
    $10M-$50M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

