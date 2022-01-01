Proxy Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Proxy варьируется от $100,500 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $184,075 для Продукт-менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Proxy. Последнее обновление: 11/28/2025

Продукт-менеджер
$184K
Программный инженер
$101K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Proxy — Продукт-менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $184,075. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Proxy составляет $142,288.

