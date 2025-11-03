Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Продажи in United States в Provi составляет $110K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Provi. Последнее обновление: 11/3/2025

Медианный пакет
company icon
Provi
Account Manager
Chicago, IL
Общая сумма в год
$110K
Уровень
-
Оклад
$90K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$20K
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
3 Лет
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продажи в Provi in United States составляет $111,800 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Provi для позиции Продажи in United States составляет $90,000.

Другие ресурсы