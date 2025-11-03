Каталог компаний
Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Proton. Последнее обновление: 11/3/2025

Средняя общая компенсация

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Типичный диапазон
Возможный диапазон
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Proton Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Proton in Switzerland составляет CHF 198,260 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Proton для позиции Менеджер по разработке ПО in Switzerland составляет CHF 145,277.

