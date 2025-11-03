Каталог компаний
Proton
Proton Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Spain в Proton составляет €72.2K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Proton. Последнее обновление: 11/3/2025

Медианный пакет
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Общая сумма в год
€72.2K
Уровень
L2C
Оклад
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Proton?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Proton Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Proton in Spain составляет €90,708 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Proton для позиции Программный инженер in Spain составляет €72,166.

Другие ресурсы