Proton Продукт-дизайнер Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Proton. Последнее обновление: 11/3/2025

Средняя общая компенсация

CHF 38.5K - CHF 45.6K
Switzerland
Типичный диапазон
Возможный диапазон
CHF 33.9KCHF 38.5KCHF 45.6KCHF 48.1K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Proton Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в Proton in Switzerland составляет CHF 48,093 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Proton для позиции Продукт-дизайнер in Switzerland составляет CHF 33,874.

