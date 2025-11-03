Каталог компаний
Proton
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Маркетинг

  • Все зарплаты Маркетинг

Proton Маркетинг Зарплаты

Средняя общая компенсация Маркетинг in France в Proton составляет от €75.6K до €107K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Proton. Последнее обновление: 11/3/2025

Средняя общая компенсация

€85.9K - €102K
France
Типичный диапазон
Возможный диапазон
€75.6K€85.9K€102K€107K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Маркетинг заявок в Proton чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Proton Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Маркетинг предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Маркетинг в Proton in France составляет €107,356 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Proton для позиции Маркетинг in France составляет €75,616.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Proton не найдены

Похожие компании

  • Spotify
  • SoFi
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Square
  • Все компании ➜

Другие ресурсы