Справочник компаний
Properly
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Properly Зарплаты

Диапазон зарплат Properly варьируется от $66,607 в общей компенсации в год для Руководитель бизнес-операций на нижнем конце до $150,750 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Properly. Последнее обновление: 8/24/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Руководитель бизнес-операций
$66.6K
Специалист по данным
$107K
Инженер-программист
Median $100K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Руководитель отдела разработки
$151K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Properly, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $150,750. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Properly, составляет $103,545.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Properly

Связанные компании

  • Coinbase
  • Spotify
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Amazon
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы