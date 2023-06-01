Profi Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Profi варьируется от $8,957 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $67,487 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Profi. Последнее обновление: 11/28/2025

Продукт-менеджер
$47.5K
Продажи
$9K
Менеджер по разработке ПО
$67.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Profi — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $67,487. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Profi составляет $47,493.

