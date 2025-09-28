Компенсация Менеджер проектов in Poland в Procter & Gamble составляет PLN 162K за year для B1. Медианный yearный компенсационный пакет in Poland составляет PLN 180K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Procter & Gamble. Последнее обновление: 9/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
B1
PLN 162K
PLN 158K
PLN 0
PLN 3.8K
B2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***