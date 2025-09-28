Каталог компаний
Procter & Gamble
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер проектов

  • Все зарплаты Менеджер проектов

Procter & Gamble Менеджер проектов Зарплаты

Компенсация Менеджер проектов in Poland в Procter & Gamble составляет PLN 162K за year для B1. Медианный yearный компенсационный пакет in Poland составляет PLN 180K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Procter & Gamble. Последнее обновление: 9/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
B1
Project Manager
PLN 162K
PLN 158K
PLN 0
PLN 3.8K
B2
Senior Project Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B3
Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Посмотреть 1 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

PLN 602K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на PLN 113K+ (иногда PLN 1.13M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные
Какие карьерные уровни в Procter & Gamble?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер проектов предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер проектов в Procter & Gamble in Poland составляет PLN 199,267 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Procter & Gamble для позиции Менеджер проектов in Poland составляет PLN 163,620.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Procter & Gamble не найдены

Похожие компании

  • Polaris
  • Whirlpool
  • Rakuten
  • Target
  • The Home Depot
  • Все компании ➜

Другие ресурсы