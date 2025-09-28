Компенсация Продуктовый менеджер in Poland в Procter & Gamble составляет от PLN 346K за year для B2 до PLN 407K за year для B3. Медианный yearный компенсационный пакет in Poland составляет PLN 331K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Procter & Gamble. Последнее обновление: 9/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
Данные о зарплатах не найдены
