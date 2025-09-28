Каталог компаний
Procter & Gamble
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продуктовый менеджер

  • Все зарплаты Продуктовый менеджер

Procter & Gamble Продуктовый менеджер Зарплаты

Компенсация Продуктовый менеджер in Poland в Procter & Gamble составляет от PLN 346K за year для B2 до PLN 407K за year для B3. Медианный yearный компенсационный пакет in Poland составляет PLN 331K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Procter & Gamble. Последнее обновление: 9/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Посмотреть 1 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

PLN 602K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на PLN 113K+ (иногда PLN 1.13M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные
Какие карьерные уровни в Procter & Gamble?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продуктовый менеджер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Продуктовый менеджер w Procter & Gamble in Poland wynosi rocznie PLN 547,756. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Procter & Gamble dla stanowiska Продуктовый менеджер in Poland wynosi PLN 306,552.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Procter & Gamble не найдены

Похожие компании

  • Polaris
  • Whirlpool
  • Rakuten
  • Target
  • The Home Depot
  • Все компании ➜

Другие ресурсы